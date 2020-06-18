Банк «Центр-инвест» работает над формированием области зеленых финансов в РФ

Группа будет заниматься разработкой новых стандартов и норм, которые помогут оценивать финансовые инструменты в условиях устойчивого развития. Сегодня финансовая отрасль и инвестиционные механизмы являются ключевыми пунсктами для развития социальный институтов и выполнения поставленных задач в рамках реализации национальных проектов в России, а также цели устойчивого развития ООН.
Долганов длительное время работал в сфере устойчивого финансирования. Он активно участвовал в формировании нормативной базы и подготовке первого в стране выпуска «зеленых» облигаций на бирже. В 2019 году их впервые выпустил банк «Центр-инвест».
«Центр-инвест» разрабатывает свой «зеленый» кредитный портфель начиная с 2019 года. В рамках проекта финансирование получают представители малого и среднего бизнеса, граждане, представители сферы ЖКХ и пр. Совокупный объем инвестиций составил 17 миллиардов рублей, которые помогли реализовать более 20 тысяч проектов. Это помогло сократить ежегодный объем вредных выбросов СО2 на 200 тысяч тонн, что равняется 8,1 миллионам сохраненных деревьев.
Весной текущего года «Центр-инвест» организовал «Зеленый» вклад. Так, банка будет предоставлять ежегодные отчеты о том, что средства, полученные в рамках программы, были реализованы в в счет Целей устойчивого развития и нацпроектов.
Сегодня сфера ответственного финансирования набирает популярность. В основу всей системы работы банка «Центр-инвест» легла бизнес модель ESG–банкинга, которая подразумевает экологическую, социальную, корпоративную и управленческую ответственность. Также представители «Центр-инвест» готовы поделиться своим опытом реализации стратегии с коллегами.