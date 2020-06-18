Банк «Центр-инвест» работает над формированием области зеленых финансов в РФ

Группа будет заниматься разработкой новых стандартов и норм, которые помогут оценивать финансовые инструменты в условиях устойчивого развития. Сегодня финансовая отрасль и инвестиционные механизмы являются ключевыми пунсктами для развития социальный институтов и выполнения поставленных задач в рамках реализации национальных проектов в России, а также цели устойчивого развития ООН.