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Posted 18 июня 2020, 15:15

Published 18 июня 2020, 15:15

Modified 1 октября, 13:58

Updated 1 октября, 13:58

Пол родившихся детенышей капибар гадают в Ростовском зоопарке

18 июня 2020, 15:15
В Ростовском зоопарке в семье капибар Эльвиры и Графа пополнение, говорится в сообщении учреждения.

Поскольку малыши постоянно находятся с пятилетней мамой Эльвирой, определить их пол пока не удалось.

Сейчас детеныши капибар уже плещутся в бассейне, а потом сушат шерстку на солнце, играют в «догонялки».

В 2019 году для капибар построили новый вольер для зимовки и реконструировали летний. Таким образом посетители зоопарка могут наблюдать за грызунами круглый год.

Капибары являются самыми крупными грызунами. Второе название этих животных — водосвинки. Несмотря на свой неповоротливый внешний вид, они очень ловко плавают и ныряют. Способствуют этому обтекаемая форма тела, перепонки на лапках и способность задерживать дыхание под водой.

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