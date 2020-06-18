Пол родившихся детенышей капибар гадают в Ростовском зоопарке

Posted 18 июня 2020, 15:15
Published 18 июня 2020, 15:15
Modified 1 октября, 13:58
Updated 1 октября, 13:58
Поскольку малыши постоянно находятся с пятилетней мамой Эльвирой, определить их пол пока не удалось.
Сейчас детеныши капибар уже плещутся в бассейне, а потом сушат шерстку на солнце, играют в «догонялки».
В 2019 году для капибар построили новый вольер для зимовки и реконструировали летний. Таким образом посетители зоопарка могут наблюдать за грызунами круглый год.
Капибары являются самыми крупными грызунами. Второе название этих животных — водосвинки. Несмотря на свой неповоротливый внешний вид, они очень ловко плавают и ныряют. Способствуют этому обтекаемая форма тела, перепонки на лапках и способность задерживать дыхание под водой.