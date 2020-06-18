Пол родившихся детенышей капибар гадают в Ростовском зоопарке

Капибары являются самыми крупными грызунами. Второе название этих животных — водосвинки. Несмотря на свой неповоротливый внешний вид, они очень ловко плавают и ныряют. Способствуют этому обтекаемая форма тела, перепонки на лапках и способность задерживать дыхание под водой.