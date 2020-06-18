«Ростелеком» создал инструменты для повышения эффективности рекламной кампании

Каждый из представленных инструментов можно использовать как отдельно, так и в комбинации с одним или двумя другими. Новые услуги уже доступны в нескольких крупных городах России.
В качестве помощника при распределении рекламного бюджета компания «Ростелеком» создала инструмент коллтрекинг. С его помощью проводится анализ результатов рекламной кампании, определяются наиболее точные каналы продвижения и верно расставляются приоритеты.
Второй сервис — лид. Это услуга по размещению на сайте форм обратной связи с потенциальными клиентами: оформление заявки, заказ обратного звонка, показ индивидуального предложения.
Третий инструмент — чат, который является дополнительным каналом коммуникации с посетителями, не желающими общаться по телефону. Чат появляется на всех страницах сайта и позволит оператору быстро среагировать на запросы клиента.
При использовании коллтрекинга, все вызовы, переадресованные на номера виртуальной АТС «Ростелекома», станут бесплатными.
Директор проектов корпоративного и государственного сегмента ПАО «Ростелеком» Александр Шляхтов сказал, что новый пакет сервисов стал еще одним важным шагом компании на встречу клиентам, использующим в продвижении цифровой маркетинг.
Директор проектов блока технической инфраструктуры ПАО «Ростелеком» Мария Белова добавила, что взаимодействовать с клиентами напрямую в офлайне стало намного сложнее, поэтому онлайн-коммуникации сегодня выходят на первый план.
«И здесь наши новые продукты открывают для бизнеса широкие перспективы», — отметила она.
Сервис «Виртуальная АТС» избавляет бизнес от необходимости создавать и обслуживать собственный колл-центр. Вместо этого заказчик получает полностью организованную облачную телефонию от «Ростелекома» любого масштаба и для любых целей.