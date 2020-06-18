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«Ростелеком» создал инструменты для повышения эффективности рекламной кампании

18 июня 2020, 12:44
Фото: pixabay
«Ростелеком» запустил новый пакет цифровых сервисов для повышения эффективности рекламных кампаний в digital-маркетинге.

Каждый из представленных инструментов можно использовать как отдельно, так и в комбинации с одним или двумя другими. Новые услуги уже доступны в нескольких крупных городах России.

В качестве помощника при распределении рекламного бюджета компания «Ростелеком» создала инструмент коллтрекинг. С его помощью проводится анализ результатов рекламной кампании, определяются наиболее точные каналы продвижения и верно расставляются приоритеты.

Второй сервис — лид. Это услуга по размещению на сайте форм обратной связи с потенциальными клиентами: оформление заявки, заказ обратного звонка, показ индивидуального предложения.

Третий инструмент — чат, который является дополнительным каналом коммуникации с посетителями, не желающими общаться по телефону. Чат появляется на всех страницах сайта и позволит оператору быстро среагировать на запросы клиента.

При использовании коллтрекинга, все вызовы, переадресованные на номера виртуальной АТС «Ростелекома», станут бесплатными.

Директор проектов корпоративного и государственного сегмента ПАО «Ростелеком» Александр Шляхтов сказал, что новый пакет сервисов стал еще одним важным шагом компании на встречу клиентам, использующим в продвижении цифровой маркетинг.

Директор проектов блока технической инфраструктуры ПАО «Ростелеком» Мария Белова добавила, что взаимодействовать с клиентами напрямую в офлайне стало намного сложнее, поэтому онлайн-коммуникации сегодня выходят на первый план.

«И здесь наши новые продукты открывают для бизнеса широкие перспективы», — отметила она.

Сервис «Виртуальная АТС» избавляет бизнес от необходимости создавать и обслуживать собственный колл-центр. Вместо этого заказчик получает полностью организованную облачную телефонию от «Ростелекома» любого масштаба и для любых целей.

#Новости#Пресс-релизы#Общество
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