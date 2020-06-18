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В Ростове назвали число ветеранов, которые посетят парад Победы

18 июня 2020, 17:13
Фото: https://pixabay.com
В Ростове-на-Дону на параде Победы, который состоится 24 июня, будут присутствовать 100 ветеранов Великой Отечественной войны, заявил глава города Алексей Логвиненко.

Парад состоится на Театральной площади, всего на праздник пригласили более 100 ветеранов. Для них предусмотрели необходимые меры безопасности.

«С четверга за их состоянием будут следить медики, ежедневно измерять температуру и отслеживать самочувствие. Тесты на коронавирус сдадут водители, которые доставят их на парад, а также сопровождающие лица», — уточнил градоначальник.

Он добавил, что местные жители не смогут побывать на мероприятии из-за слишком большого риска. Однако трансляцию можно посмотреть в Интернете.

После парада запланировано авиашоу, а вечером — традиционный артиллерийский салют.

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