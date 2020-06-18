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В Ростовской области предложили ввести компенсацию за очереди в детсады

18 июня 2020, 09:26
Фото: pixabay
Депутат Заксобрания Ростовской области Евгений Федяев предложил ввести ежемесячную компенсацию для тех, кто находится в очереди в детские сады, говорится в пресс-службе парламентария.

Федяев обратился с этим вопросом к губернатору Василию Голубеву. Он сообщил, что в очереди в детские сады стоят более 3,5 тысячи детей.

По мнению депутата, родителям приходится сидеть дома вместо того, чтобы выйти на работу. Это приводит к уменьшению семейного дохода.

«Для тех, кто попадает в многолетнюю очередь, предлагаю ввести компенсацию в размере МРОТ на семью. Сейчас он составляет 12130 рублей», — уточнил депутат.

Ранее с просьбой поддержать частные детские сады обратился к губернатору Василию Голубеву уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Олег Дереза.

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