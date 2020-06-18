В Ростовской области предложили ввести компенсацию за очереди в детсады

Федяев обратился с этим вопросом к губернатору Василию Голубеву. Он сообщил, что в очереди в детские сады стоят более 3,5 тысячи детей.
По мнению депутата, родителям приходится сидеть дома вместо того, чтобы выйти на работу. Это приводит к уменьшению семейного дохода.
«Для тех, кто попадает в многолетнюю очередь, предлагаю ввести компенсацию в размере МРОТ на семью. Сейчас он составляет 12130 рублей», — уточнил депутат.
Ранее с просьбой поддержать частные детские сады обратился к губернатору Василию Голубеву уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Олег Дереза.