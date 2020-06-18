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Военную технику на границе Ростовской области и ЛНР заметил спутник

18 июня 2020, 18:01
Фото: https://pixabay.com
В Ростовской области при помощи спутника удалось зафиксировать движение военной техники вдоль границы с Украиной, сообщает волонтерское сообщество Inform Napalm.

Сообщество ссылается на данные ОБСЕ, в отчете говорится о движении техники на границе региона и ЛНР. Она находилась недалеко от Каменского района, ближайший населенный пункт — хутор Аникин.

Снимки были сделаны при помощи беспилотных летательных аппаратов. По мнению авторов, техника могла направляться с территории России в ЛНР.

Однако каких-либо доказательств предоставлено не было.

Ранее жители Ростовской области рассказали о колонне военной техники, проехавшей по обычной дороге. По их словам, она двигалась из села Пешково в район села Кугей.

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