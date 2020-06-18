Военную технику на границе Ростовской области и ЛНР заметил спутник

Сообщество ссылается на данные ОБСЕ, в отчете говорится о движении техники на границе региона и ЛНР. Она находилась недалеко от Каменского района, ближайший населенный пункт — хутор Аникин.
Снимки были сделаны при помощи беспилотных летательных аппаратов. По мнению авторов, техника могла направляться с территории России в ЛНР.
Однако каких-либо доказательств предоставлено не было.
Ранее жители Ростовской области рассказали о колонне военной техники, проехавшей по обычной дороге. По их словам, она двигалась из села Пешково в район села Кугей.