Восстановленному полю «Ростов-Арены» снова потребовалась реновация

Напомним, что в конце апреля замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов заявил о завершении реновации поля на стадионе. Более того, власти сообщили, что на восстановлении покрытия на поле удалось сэкономить благодаря ограничительным мерам из-за коронавируса и теперь стадион готов принимать любые матчи. Тогда стоимость работ составила 1,6 миллиона рублей, вместо почти 3 миллионов.