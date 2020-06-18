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Восстановленному полю «Ростов-Арены» снова потребовалась реновация

18 июня 2020, 20:30
Фото: rostov-gorod.ru
Дирекция по подготовке и проведению игр Чемпионата мира по футболу 2018 года в городе Ростове-на-Дону ищет подрядчика, который займется реновацией поля на стадионе «Ростов-Арена», следует из документов на сайте госзакупок.

Напомним, что в конце апреля замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов заявил о завершении реновации поля на стадионе. Более того, власти сообщили, что на восстановлении покрытия на поле удалось сэкономить благодаря ограничительным мерам из-за коронавируса и теперь стадион готов принимать любые матчи. Тогда стоимость работ составила 1,6 миллиона рублей, вместо почти 3 миллионов.

Обновление поля началось 16 марта после игры между «Ростовом» и «Локомотивом». Выяснилось, что корневая система травы не выдерживает интенсивной нагрузки. А главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал катастрофой состояние газона.

Однако сейчас на реновацию поля вновь выделили 2,35 миллиона рублей. Несмотря на то, что игры на «Ростов-Арене» во время режима самоизоляции не проводили.

Кроме того, было объявлено несколько аукционов на содержание, обслуживание, уборки стадиона и его помещений. Контракты заключили с ООО «ЭДС-РСТ Групп» и ООО «УК «Техникл сервис групп». Общая сумма по этим контрактам превысила 15 миллионов рублей.

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