Восстановленному полю «Ростов-Арены» снова потребовалась реновация

Напомним, что в конце апреля замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов заявил о завершении реновации поля на стадионе. Более того, власти сообщили, что на восстановлении покрытия на поле удалось сэкономить благодаря ограничительным мерам из-за коронавируса и теперь стадион готов принимать любые матчи. Тогда стоимость работ составила 1,6 миллиона рублей, вместо почти 3 миллионов.
Обновление поля началось 16 марта после игры между «Ростовом» и «Локомотивом». Выяснилось, что корневая система травы не выдерживает интенсивной нагрузки. А главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал катастрофой состояние газона.
Однако сейчас на реновацию поля вновь выделили 2,35 миллиона рублей. Несмотря на то, что игры на «Ростов-Арене» во время режима самоизоляции не проводили.
Кроме того, было объявлено несколько аукционов на содержание, обслуживание, уборки стадиона и его помещений. Контракты заключили с ООО «ЭДС-РСТ Групп» и ООО «УК «Техникл сервис групп». Общая сумма по этим контрактам превысила 15 миллионов рублей.