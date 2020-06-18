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Журналистов пустят на парад в Ростове только со справкой об отсутствии COVID-19

18 июня 2020, 18:20
Фото: pixabay.com/
Представителям СМИ нужно предоставить отрицательные результаты теста на коронавирус, чтобы попасть на парад Победы 24 июня, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

В ведомстве отметили, что в день проведения парада в районе Театральной площади с 7:30 до 9:00 будет работать пункт пропуска. «Вместе с традиционной проверкой документов у всех представителей СМИ инфракрасными термометрами измерят температуру, а также проверят наличие медицинских масок и перчаток», — сказано в сообщении. Кроме этого, как указано в информации, журналистам, фотографам и операторам будет необходимо показать справку об отрицательном результате теста на наличие коронавирусной инфекции, полученную не ранее 22 июня.

«Данные меры принимаются для снижения риска заражения инфекцией представителей СМИ, работающих на ограниченном пространстве», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что парад Победы с военной техникой пройдет 24 июня в 10.00. Артиллерийский салют будет дан в 22.00.

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