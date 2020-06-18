Журналистов пустят на парад в Ростове только со справкой об отсутствии COVID-19

В ведомстве отметили, что в день проведения парада в районе Театральной площади с 7:30 до 9:00 будет работать пункт пропуска. «Вместе с традиционной проверкой документов у всех представителей СМИ инфракрасными термометрами измерят температуру, а также проверят наличие медицинских масок и перчаток», — сказано в сообщении. Кроме этого, как указано в информации, журналистам, фотографам и операторам будет необходимо показать справку об отрицательном результате теста на наличие коронавирусной инфекции, полученную не ранее 22 июня.
«Данные меры принимаются для снижения риска заражения инфекцией представителей СМИ, работающих на ограниченном пространстве», — добавили в ведомстве.
Отмечается, что парад Победы с военной техникой пройдет 24 июня в 10.00. Артиллерийский салют будет дан в 22.00.