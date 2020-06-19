Дончане присоединились к акции «Свеча памяти»

В этот день люди вспоминают героев Великой Отечественной войны.
В этом году чтобы обезопасить людей от риска заражения коронавирусом, акция «Свеча памяти» организована в онлайн-формате. То есть каждый желающий может «зажечь» виртуальную свечу. И она не станет простым жестом памяти, потому что за нее нужно будет отдать 1 рубль. Деньги будут направлены Благотворительным фондом «Память поколений» на оказание медицинской помощи ветеранам ВОВ. Посмотреть общее количество «зажженных» свечей, а значит и пожертвований живым героям, можно на сайте деньпамяти.рф.
Первый замглавы Ростовской области Игорь Гуськов рассказал, что в юбилейный год Победы запланировано много мероприятий, главная задача которых сберечь историческую память о подвигах предков, сохранить связь с ушедшими трагическими события и новой жизнью. В День памяти и скорби граждане проявляют уважение и благодарность всем павшим воинам, которые обеспечили мирную жизнь своим детям.
Напомним, что 22 июня в 12:15 состоится Всероссийская минута молчания, в которой будут участвовать не только ветераны и отдельные граждане, но коллективы средств массовой информации, различных организаций и предприятий.