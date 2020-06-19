Дончане присоединились к акции «Свеча памяти»

В этом году чтобы обезопасить людей от риска заражения коронавирусом, акция «Свеча памяти» организована в онлайн-формате. То есть каждый желающий может «зажечь» виртуальную свечу. И она не станет простым жестом памяти, потому что за нее нужно будет отдать 1 рубль. Деньги будут направлены Благотворительным фондом «Память поколений» на оказание медицинской помощи ветеранам ВОВ. Посмотреть общее количество «зажженных» свечей, а значит и пожертвований живым героям, можно на сайте деньпамяти.рф.