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Индекс промышленного производства снизился в Ростовской области на фоне пандемии

19 июня 2020, 07:31
Фото: pixabay.com
Индекс промышленного производства сократился в Ростовской области на 2,2% за первые пять месяцев 2020 года по отношению к январю-маю 2019-го, сообщил Ростовстат.

Заметнее всего сократилась добыча полезных ископаемых, спад составил 18,6%. Кроме того, на 12,4% сократилась выработка электроэнергии, газа и пара.Также на 10,3% сократилось металлургическое производство, на 20,3% производство компьютеров, электронных и оптических изделий.

Такой спад промпроизводства объясняется ограничениями, введенными из-за коронавирусной инфекции, когда в области приостановили деятельность все не пищевые производства.

До пандемии промышленное производство в Ростовской области показывало стабильный рост, по итогам 2019 года показатель составил 102,6%.

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