Индекс промышленного производства снизился в Ростовской области на фоне пандемии

Заметнее всего сократилась добыча полезных ископаемых, спад составил 18,6%. Кроме того, на 12,4% сократилась выработка электроэнергии, газа и пара.Также на 10,3% сократилось металлургическое производство, на 20,3% производство компьютеров, электронных и оптических изделий.
Такой спад промпроизводства объясняется ограничениями, введенными из-за коронавирусной инфекции, когда в области приостановили деятельность все не пищевые производства.
До пандемии промышленное производство в Ростовской области показывало стабильный рост, по итогам 2019 года показатель составил 102,6%.