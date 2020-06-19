Индекс промышленного производства снизился в Ростовской области на фоне пандемии

Заметнее всего сократилась добыча полезных ископаемых, спад составил 18,6%. Кроме того, на 12,4% сократилась выработка электроэнергии, газа и пара.Также на 10,3% сократилось металлургическое производство, на 20,3% производство компьютеров, электронных и оптических изделий.