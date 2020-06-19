Курица, молоко и колбаса в Ростове оказались самыми дорогими в регионе

Так, стоимость килограмма курицы составляет 128,5 рубля. На втором и третьем местах находятся Шахты и Волгодонск с покзателями 125 и 124 рубля.
Литр молока в Ростове обойдется в 83 рубля, далее идут Таганрог с ценой 77 рублей и Миллерово — 76,4 рубля. Дешевле всего молоко оказалось в Сальске.
Стоимость килограмма вареной колбасы в Ростове достигает 356 рублей. После этого идут Волгодонск, Миллерово и Сальск.
Кроме того, в Ростове оказались самые дорогие цены на масло, маргарин, творог, соль, хлеб и пшено.