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Курица, молоко и колбаса в Ростове оказались самыми дорогими в регионе

19 июня 2020, 06:52
Фото: https://pixabay.com
В Ростове-на-Дону несколько видов продовольственных товаров оказались самыми дорогими в регионе, сообщает Ростовстат.

Так, стоимость килограмма курицы составляет 128,5 рубля. На втором и третьем местах находятся Шахты и Волгодонск с покзателями 125 и 124 рубля.

Литр молока в Ростове обойдется в 83 рубля, далее идут Таганрог с ценой 77 рублей и Миллерово — 76,4 рубля. Дешевле всего молоко оказалось в Сальске.

Стоимость килограмма вареной колбасы в Ростове достигает 356 рублей. После этого идут Волгодонск, Миллерово и Сальск.

Кроме того, в Ростове оказались самые дорогие цены на масло, маргарин, творог, соль, хлеб и пшено.

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