Неделя Ростова: гадание о плато, справка на парад и досада губернатора

В день проведения парада в районе Театральной площади с 7:30 до 9:00 будет работать пункт пропуска. «Вместе с традиционной проверкой документов у всех представителей СМИ инфракрасными термометрами измерят температуру, а также проверят наличие медицинских масок и перчаток», — сказано в сообщении Южного военного округа. Кроме этого, как указано в информации, журналистам, фотографам и операторам будет необходимо показать справку об отрицательном результате теста на наличие коронавирусной инфекции, полученную не ранее 22 июня.