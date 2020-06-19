Неделя Ростова: гадание о плато, справка на парад и досада губернатора

Всю неделю ежедневный прирост инфицированных COVID-19 в Ростовской области снижался. И, если в понедельник, 15 июня, было выявлено 160 новых случаев заражения, то в пятницу, 19 июня, врачи зарегистрировали 139 заболевших. Всего же в области заразились инфекцией уже 8236 человек. При этом доля выздоровевших после коронавируса превысила 47%. Только в пятницу выздоровевшими признаны 352 пациента.
Болезнь унесла жизни уже 80 человек. Таким образом, путем нехитрых расчетов можно вычислить, что от коронавируса в Ростовской области умирает каждый сотый инфицированный.
Загруженность коечного фонда немного сократилась до 30,5%. Сейчас лечение в госпиталях проходят 680 пациентов, 28 из которых тяжелые. Они подключены к ИВЛ.
Коэффициент распространения инфекции на конец рабочей недели составил 0,87.
Но, несмотря на положительную динамику, региональный Минздрав пока не готов признать выход области на плато по коронавирусу. Глава ведомства Татьяна Быковская заявила, что не возьмет на себя ответственности назвать ситуацию с коронавирусом в регионе плато.
По ее словам, необходимо хотя бы десять дней сохранить такое положение. Кроме того, Быковская отметила, что если судить по Москве, то для того, чтобы сказать, что наступило плато, необходим срок в 40 дней.
При этом министр подчеркнула, что выход на плато напрямую зависит от сознательности местных жителей. Если население не будет выполнять введенные из-за коронавируса требования, инфекция очень быстро вернется и хрупкое равновесие будет нарушено.
Парад Победы в Ростове-на-Дону и в Новочеркасске было решено проводить без зрителей. Губернатор Василий Голубев сообщил, что на главной трибуне будут присутствовать только несколько представителей региональных властей, а остальные смогут посмотреть онлайн-трансляцию мероприятия. При этом посмотреть парад офлайн в Ростове будет возможность у сотни ветеранов.
«Они должны быть здоровы, их нужно сопровождать, им необходимо обеспечить комфортное пребывание. Под опекой будет каждый ветеран. Привезли, побыли, отвезли», — подчеркнул губернатор.
Кроме того, присутствовать на параде смогут и журналисты, правда только при наличии справки об отсутствии коронавируса.
В день проведения парада в районе Театральной площади с 7:30 до 9:00 будет работать пункт пропуска. «Вместе с традиционной проверкой документов у всех представителей СМИ инфракрасными термометрами измерят температуру, а также проверят наличие медицинских масок и перчаток», — сказано в сообщении Южного военного округа. Кроме этого, как указано в информации, журналистам, фотографам и операторам будет необходимо показать справку об отрицательном результате теста на наличие коронавирусной инфекции, полученную не ранее 22 июня.
Глава региона в преддверии выборов, которые пройдут в сентябре, признался, что недоволен своей работой за последние десять лет. Он сообщил, что не может быть удовлетворен своей деятельностью из-за банкротств и закрытия нескольких крупных предприятий области: птицефабрики «Евродон», заводов в Новочеркасске и Таганроге.
При этом Василий Голубев объявил, что собирается на третий срок и уже заручился поддержкой президента, при этом он намекнул на возможное обновление своей команды.
Кроме Василия Голубева на кресло губернатора претендует член Президиума ЦКРК КПРФ, первый секретарь Комитета Ростовского-на-Дону городского отделения КПРФ и руководитель фракции КПРФ в Законодательном Собрании Ростовской области Евгений Бессонов.