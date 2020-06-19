Неизвестный расстрелял кота на улице в Ростове

Происшествие случилось во дворе на улице Портовой. Неизвестный выстрелил в животное из пневматического оружия.
«Непонятно, чем помешал кот, не выходящий за пределы своего двора и откуда у людей столько жестокости. Прогнозы врачей пока неутешительные», — написала автор публикации.
Она добавила фото, показав пострадавшее животное. Пользователи в комментариях раскритиковали поступок стрелка.
«Пишите заявление в полицию, вызывайте участкового, не оставляйте так. Сначала коты и собаки, потом дети или шумные соседи», — прозвучало в комментариях.