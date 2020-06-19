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Неизвестный расстрелял кота на улице в Ростове

19 июня 2020, 04:33
Фото: https://pixabay.com
В Ростове-на-Дону неизвестный выстрелил в гуляющего по двору кота и попал ему в голову, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Происшествие случилось во дворе на улице Портовой. Неизвестный выстрелил в животное из пневматического оружия.

«Непонятно, чем помешал кот, не выходящий за пределы своего двора и откуда у людей столько жестокости. Прогнозы врачей пока неутешительные», — написала автор публикации.

Она добавила фото, показав пострадавшее животное. Пользователи в комментариях раскритиковали поступок стрелка.

«Пишите заявление в полицию, вызывайте участкового, не оставляйте так. Сначала коты и собаки, потом дети или шумные соседи», — прозвучало в комментариях.

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