Проект в память о ВОВ запустят в Ростовской области 22 июня

«Целью проекта является сохранение памяти о Великой Отечественной войне, распространение среди молодежи достоверной исторической информации о военных преступлениях на оккупированной территории, создание», — сказано в сообщении.
Кроме того, на базе общественного проекта «Без срока давности» в области создадут программу для гражданского и патриотического воспитания обучающихся.
Торжественная церемония запуска проекта стартует с начнется с акции «Минута молчания», которая пройдет в Зверево 22 июня в 16.00 мск. Организатором проекта выступает Московский педагогический государственный университет, соорганизатором в Ростовской области — Институт ПКиПП.