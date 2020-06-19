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Проект в память о ВОВ запустят в Ростовской области 22 июня

19 июня 2020, 09:26
Фото: pixabay.com
Проект «Без срока давности — живая память поколений» запустят в Ростовской области 22 июня, сообщили в пресс-службе Института ПКиПП.

«Целью проекта является сохранение памяти о Великой Отечественной войне, распространение среди молодежи достоверной исторической информации о военных преступлениях на оккупированной территории, создание», — сказано в сообщении.

Кроме того, на базе общественного проекта «Без срока давности» в области создадут программу для гражданского и патриотического воспитания обучающихся.

Торжественная церемония запуска проекта стартует с начнется с акции «Минута молчания», которая пройдет в Зверево 22 июня в 16.00 мск. Организатором проекта выступает Московский педагогический государственный университет, соорганизатором в Ростовской области — Институт ПКиПП.

Ранее Ростовская область присоединилась к акции «Окна России».

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