Средняя зарплата в Ростовской области стала расти медленнее

По данным Ростовстата, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, заработная плата в регионе выросла на 6,1%. Так, в январе-апреле 2019 года рост средней зарплаты в регионе составил 8,5%. А по итогам года отмечалось, что средняя зарплата выросла на 9%.
При этом быстрее всего за четыре месяца 2020 года зарплаты росли в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве (28,1 тысячи рублей, что на 13,5% больше, чем годом ранее), а также в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром (43,2 тысячи рублей, рост на 9,7%).
Как сообщалось ранее, предприятия Ростовской области получили льготные кредиты на сумму 1,52 миллиарда рублей на выплаты зарплат сотрудникам в период пандемии COVID-19.