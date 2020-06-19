Средняя зарплата в Ростовской области стала расти медленнее

При этом быстрее всего за четыре месяца 2020 года зарплаты росли в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве (28,1 тысячи рублей, что на 13,5% больше, чем годом ранее), а также в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром (43,2 тысячи рублей, рост на 9,7%).