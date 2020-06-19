В Ростовской области назвали города с зараженными коронавирусом

За сутки заболели 139 человек, наибольшее число зараженных оказалось в Ростове, Батайске и Новочеркасске. Пациенты также есть в Новошахтинске, Сальском и Аксайском районах.
Новые случаи оказались в Волгодонске, Белокалитвинском, Неклиновском, Константиновском, Егорлыкском районах. Зараженные также есть в Красносулинском, Кагальницком, Орловском, Боковском, Заветинском районах.
«В стационарах находятся 680 пациентов, загруженность коечного фонда составляет 30%. За сутки ушли из жизни четыре пациента», — сказано в сообщении.
Отмечается, что всего врачам не удалось спасти 80 человек с подтвержденным диагнозом.