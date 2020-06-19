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В Ростовской области назвали города с зараженными коронавирусом

19 июня 2020, 08:28
Фото: pixabay
В 25 городах и районах Ростовской области выявили новые случаи заражения коронавирусом, заявили в облправительстве.

За сутки заболели 139 человек, наибольшее число зараженных оказалось в Ростове, Батайске и Новочеркасске. Пациенты также есть в Новошахтинске, Сальском и Аксайском районах.

Новые случаи оказались в Волгодонске, Белокалитвинском, Неклиновском, Константиновском, Егорлыкском районах. Зараженные также есть в Красносулинском, Кагальницком, Орловском, Боковском, Заветинском районах.

«В стационарах находятся 680 пациентов, загруженность коечного фонда составляет 30%. За сутки ушли из жизни четыре пациента», — сказано в сообщении.

Отмечается, что всего врачам не удалось спасти 80 человек с подтвержденным диагнозом.

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