В Ростовской области расселят почти 9 тыс человек из аварийного жилья

Всего предстоит расселить людей из 160 тысяч квадратных метров жилья. На эти цели потратят более 9,6 миллиарда рублей.
«До конца 2020 года планируется расселить свыше 1,4 тысячи граждан из аварийного фонда. На эти цели потратят более 1,2 миллиарда рублей», — заявил замглавы региона Виктор Вовк.
Отмечается, что сейчас в области аварийными числятся 774 дома, в них проживают более 11,5 тысячи человек. При этом область вошла в число субъектов, которые досрочно выполнили планы по расселению аварийного жилья на 2020 год.