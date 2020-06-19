rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростовской области расселят почти 9 тыс человек из аварийного жилья

19 июня 2020, 10:56
Фото: pixabay
В Ростовской области в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» расселят 8,8 тысячи человек до 2025 года, сообщили в облправительстве.

Всего предстоит расселить людей из 160 тысяч квадратных метров жилья. На эти цели потратят более 9,6 миллиарда рублей.

«До конца 2020 года планируется расселить свыше 1,4 тысячи граждан из аварийного фонда. На эти цели потратят более 1,2 миллиарда рублей», — заявил замглавы региона Виктор Вовк.

Отмечается, что сейчас в области аварийными числятся 774 дома, в них проживают более 11,5 тысячи человек. При этом область вошла в число субъектов, которые досрочно выполнили планы по расселению аварийного жилья на 2020 год.

Материалы по теме
Капитальный ремонт аварийного лицея № 20 начали в РостовеВ Ростовской области могут рухнуть 23 аварийных домаОколо 317 млн потратят на расселение аварийного фонда в Ростовской области
#Новости#Касается каждого#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28