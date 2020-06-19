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В Сети создали петицию за перенос матча «Сочи» — «Ростов» из-за коронавируса

19 июня 2020, 10:27
Фото: https://pixabay.com
Один из спонсоров футбольного клуба «Ростов» обратился к руководству «Сочи» с просьбой перенести матч, сообщается на сайте ростовского клуба.

Напомним, что матч должен состояться в пятницу вечером в рамках чемпионата России. Однако его проведение оказалось под вопросом из-за того, что шесть игроков «Ростова» заболели коронавирусом.

Команда ушла на двухнедельный карантин, но «Сочи» отказалась переносить игру. Она состоится в пятницу, по мнению болельщиков, «Ростову» придется вывести игроков молодежного состава.

«В любой кризисной ситуации солидарность и поддержка в долгосрочной перспективе правильнее, чем сиюминутный результат. Предлагаем вместе создать прецедент, когда предстоящий матч объединяет людей вокруг проблемы, а не разъединяет их», — говорится на сайте «Ростова».

В Интернете опубликована петиция с призывом перенести матч. Ее собираются направить в ФК «Сочи» в 15.00.

На момент 13.20 обращение подписали более двух тысяч человек.

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