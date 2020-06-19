В Югре мать оставила детей на три дня без еды

Инцидент произошел в поселке Белый Яр. 29-летняя женщина, оставившая своих детей дома одних без еды, обвиняется в истязании несовершеннолетних. В течение трех дней, пока дети голодали и находились в антисанитарных условиях, их мать была на даче у знакомых. Об этом пишет fedpress.ru.
Женщина осознавала, что дети в возрасте семи, восьми, 11 и 12 лет не смогут о себе позаботиться и будут страдать, но оставила их, невзирая на последствия.
Следователи выяснили, что женщина уже не раз оставляла детей дома на несколько дней. Об этом знали сотрудники отдела профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Сургутского района, однако ничего не сделали, чтобы изменить ситуацию.
В настоящее время органы опеки не собираются лишать женщину родительских прав. Дети были помещены в Сургутский центр социальной помощи семье, однако мать может забрать их домой.