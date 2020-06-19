В Югре мать оставила детей на три дня без еды

Инцидент произошел в поселке Белый Яр. 29-летняя женщина, оставившая своих детей дома одних без еды, обвиняется в истязании несовершеннолетних. В течение трех дней, пока дети голодали и находились в антисанитарных условиях, их мать была на даче у знакомых. Об этом пишет fedpress.ru.