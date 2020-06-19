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В Югре мать оставила детей на три дня без еды

19 июня 2020, 16:28
Фото: sledcom.ru
В Сургутском районе заведено уголовное дело в отношении женщины, которая оставила своих четверых детей дома без еды. Несовершеннолетние голодали три дня. Теперь правоохранители намерены проверить, почему бездействовали органы опеки.

Инцидент произошел в поселке Белый Яр. 29-летняя женщина, оставившая своих детей дома одних без еды, обвиняется в истязании несовершеннолетних. В течение трех дней, пока дети голодали и находились в антисанитарных условиях, их мать была на даче у знакомых. Об этом пишет fedpress.ru.

Женщина осознавала, что дети в возрасте семи, восьми, 11 и 12 лет не смогут о себе позаботиться и будут страдать, но оставила их, невзирая на последствия.

Следователи выяснили, что женщина уже не раз оставляла детей дома на несколько дней. Об этом знали сотрудники отдела профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Сургутского района, однако ничего не сделали, чтобы изменить ситуацию.

В настоящее время органы опеки не собираются лишать женщину родительских прав. Дети были помещены в Сургутский центр социальной помощи семье, однако мать может забрать их домой.

#Новости#Происшествия
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