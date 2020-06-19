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Власти объяснили всплеск заболеваемости коронавирусом в Батайске

19 июня 2020, 12:54
Фото: pixabay.com
Власти Ростовской области объяснили причину вспышки COVID-19 в Батайске, говорится в сообщении регионального пресс-центра по информированию жителей региона о ситуации по коронавирусу.

Напомним, что на 19 июня в Батайске было выявлено 18 новых зараженных коронавирусом. Всего в городе инфекцией заразился 301 человек.

Однако власти региона опровергли возникновение массового очага заражения в Батайске. «Все случаи не связаны между собой. Новая коронавирусная инфекция выявлена у граждан, которые проходили подготовку к плановой госпитализации. На стадии подготовки к госпитализации пациентам обязательно выполняется тест на COVID-19.

Всего в Ростовской области зарегистрировано 8236 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели уже 47% инфицированных.

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