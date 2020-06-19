Власти объяснили всплеск заболеваемости коронавирусом в Батайске

Напомним, что на 19 июня в Батайске было выявлено 18 новых зараженных коронавирусом. Всего в городе инфекцией заразился 301 человек.
Однако власти региона опровергли возникновение массового очага заражения в Батайске. «Все случаи не связаны между собой. Новая коронавирусная инфекция выявлена у граждан, которые проходили подготовку к плановой госпитализации. На стадии подготовки к госпитализации пациентам обязательно выполняется тест на COVID-19.
Всего в Ростовской области зарегистрировано 8236 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели уже 47% инфицированных.