Движение ограничат на проспекте Буденновский в Ростове

Ограничения будут связаны со строительными работами. Они будут действовать с 22 июня по 21 декабря.
«На время въезда и выезда техники нельзя будет проехать по правой стороне движения с районе проспекта Буденновский, 34-40», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что в городе будут ограничивать движение на время репетиции парада Победы. Его запланировано провести 24 июня.
До этого появилась информация, что в Ростове планируется вводить ограничения движения на мосту по улице Малиновского в ночное время.