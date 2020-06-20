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Движение ограничат на проспекте Буденновский в Ростове

20 июня 2020, 05:26
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону до конца года будут ограничивать движение транспорта на участке проспекта Буденновский, проинформировали в горадминистрации.

Ограничения будут связаны со строительными работами. Они будут действовать с 22 июня по 21 декабря.

«На время въезда и выезда техники нельзя будет проехать по правой стороне движения с районе проспекта Буденновский, 34-40», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в городе будут ограничивать движение на время репетиции парада Победы. Его запланировано провести 24 июня.

До этого появилась информация, что в Ростове планируется вводить ограничения движения на мосту по улице Малиновского в ночное время.

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