Еще 15 аппаратов ИВЛ закупят для горбольницы № 20 в Ростове

Медицинское оборудование предназначено для «Городской больницы № 20» города Ростова-на-Дону. На эти цели было выделено 43,8 миллиона рублей. На них планируется закупить 15 аппаратов ИВЛ по 2,9 миллиона рублей за единицу.
Поставить аппараты ИВЛ победителю аукциона предстоит в течение 60 дней с момента подписания контракта.
Ранее Министерство здравоохранения Ростовской области объявила аукцион на закупку 11 аппаратов ИВЛ для этого же лечебного учреждения. Максимальная стоимость контракта составила 32,6 миллиона рублей.
Кроме того 17 ИВЛ планировалось закупить в Волгодонскую городскую больницу № 1 и 19 аппаратов для для МБУЗ «ГБ № 1 им. Н. А. Семашко города Ростова-на-Дону».