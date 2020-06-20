Губернатор раскритиковал донское Минспорта из-за коронавируса в ФК «Ростов»

Из-за заболевания футболистов команда ушла на карантин, хотя ей предстояло провести игру с «Сочи». Последний клуб отказался переносить матч, в итоге «Ростов» вывел на поле молодых футболистов, которые проиграли со счетом 10:1.
Губернатор раскритиковал работу регионального Минспорта. Он назвал ведомство одним из ответственных в сложившейся ситуации.
«Министерство должно было создать все условия, чтобы команда вышла на продолжение чемпионата. Вы очень сильно огорчили фанатов», — сообщил губернатор министру спорта.
Он добавил, что были нарушены санитарные требования.