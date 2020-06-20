rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Первые троллейбусы проехали по восстановленному маршруту № 7 в Ростове

20 июня 2020, 14:51
Фото: https://rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону в субботу запустил троллейбусы по обновленному маршруту № 7, сообщили в городской администрации.

Транспорт поехал от Соборной площади по маршруту «Ц.Рынок-Сельмаш». Пассажирами стали глава города Алексей Логвиненко, его заместитель Константин Солонский и местные жители.

Впервые маршрут появился в 1963 году и действовал до 1998 года, пока не вышли из строя отдельные участки контактной сети. По этому направлению можно было проехать на автобусах № 5.

Местные жители попросили снова запустить троллейбусы. Стоимость проезда составляет 17 рублей.

Сейчас в городе есть 66 троллейбусов, которые выводят на 9 маршрутов. Планируется вернуть троллейбусы во все районы донской столицы.

«Мы понимаем, что экологически чистый вид транспорта городу необходим. Благодаря губернатору Василию Голубеву мы можем купить 20 троллейбусов общей стоимостью 428 миллионов рублей», — заявил глава города Алексей Логвиненко.

Город получил уже 5 новых троллейбусов с удлиненным автономным ходом.

Материалы по теме
Движение машин будут ограничивать по ночам на Малиновского в РостовеДвижение ограничат на проспекте Буденновский в Ростове
#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28