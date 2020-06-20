Первые троллейбусы проехали по восстановленному маршруту № 7 в Ростове

Транспорт поехал от Соборной площади по маршруту «Ц.Рынок-Сельмаш». Пассажирами стали глава города Алексей Логвиненко, его заместитель Константин Солонский и местные жители.
Впервые маршрут появился в 1963 году и действовал до 1998 года, пока не вышли из строя отдельные участки контактной сети. По этому направлению можно было проехать на автобусах № 5.
Местные жители попросили снова запустить троллейбусы. Стоимость проезда составляет 17 рублей.
Сейчас в городе есть 66 троллейбусов, которые выводят на 9 маршрутов. Планируется вернуть троллейбусы во все районы донской столицы.
«Мы понимаем, что экологически чистый вид транспорта городу необходим. Благодаря губернатору Василию Голубеву мы можем купить 20 троллейбусов общей стоимостью 428 миллионов рублей», — заявил глава города Алексей Логвиненко.
Город получил уже 5 новых троллейбусов с удлиненным автономным ходом.