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Реестр очагов конопли составят в Ростовской области

20 июня 2020, 05:47
Фото: https://pixabay.com
В Ростовской области муниципалитеты подготовят данные о местах и площадях произрастания дикорастущей конопли, сообщили в облправительстве.

Вся информация будет собрана до 1 июля. Губернатор Василий Голубев поручил уничтожить все очаги до начала периода цветения.

Это поручение прозвучало на заседании областной антинаркотической комиссии. Стало известно, что в 2019 году казаки вместе с активистами уничтожили свыше 80 тонн конопли.

«Не все муниципалитеты одинаково эффективно вели эту работу. В одном из них не нашли ни одного куста конопли», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в этом году к работам привлекут около 500 казаков. Губернатор поручил активизировать работу во всех муниципалитетах.

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