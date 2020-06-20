Реестр очагов конопли составят в Ростовской области

Вся информация будет собрана до 1 июля. Губернатор Василий Голубев поручил уничтожить все очаги до начала периода цветения.
Это поручение прозвучало на заседании областной антинаркотической комиссии. Стало известно, что в 2019 году казаки вместе с активистами уничтожили свыше 80 тонн конопли.
«Не все муниципалитеты одинаково эффективно вели эту работу. В одном из них не нашли ни одного куста конопли», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в этом году к работам привлекут около 500 казаков. Губернатор поручил активизировать работу во всех муниципалитетах.