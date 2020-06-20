В Ростовской области еще 145 человек заболели коронавирусом

Всего заболел уже 8381 человек, на 100 тысяч населения приходятся почти 200 зараженных. Выздоровели 4018 граждан с подтвержденным диагнозом.
Новые заболевшие зарегистрированы в 31 территории региона. В том числе зараженные есть в Заветинском, Песчанокопском, Сальском, Зерноградском районах.
«В больницах на лечении остаются 702 пациента, к аппаратам ИВЛ подключены 45 больных. За последние сутки скончались сразу пять человек», — говорится в публикации.
Отмечается, что медицинским наблюдением охвачены свыше 10,5 тысячи местных жителей. За сутки в лабораториях провели 4,8 тысячи тестов.