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В Ростовской области еще 145 человек заболели коронавирусом

20 июня 2020, 08:06
Фото: pixabay
Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Ростовской области за сутки увеличилось на 145 человек, проинформировали в правительстве региона.

Всего заболел уже 8381 человек, на 100 тысяч населения приходятся почти 200 зараженных. Выздоровели 4018 граждан с подтвержденным диагнозом.

Новые заболевшие зарегистрированы в 31 территории региона. В том числе зараженные есть в Заветинском, Песчанокопском, Сальском, Зерноградском районах.

«В больницах на лечении остаются 702 пациента, к аппаратам ИВЛ подключены 45 больных. За последние сутки скончались сразу пять человек», — говорится в публикации.

Отмечается, что медицинским наблюдением охвачены свыше 10,5 тысячи местных жителей. За сутки в лабораториях провели 4,8 тысячи тестов.

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