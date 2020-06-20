В Ростовской области назвали города, где есть заболевшие коронавирусом

Часть заболевших проживает в Родионово-Несветайском, Азовском районах и Новочеркасске. Также новые случаи выявлены в Ростове, Шахтах, Целинском, Мартыновском, Цимлянском, Волгодонском, Дубовском районах.
За сутки заболели 145 человек, за все время — 8381 человек. За весь период выздоровели уже 4018 местных жителей.
«В больницах на лечении находятся 702 человека. Всего скончались 85 человек, в том числе пятеро за минувшие сутки», — уточнили в правительстве.
Отмечается, что медицинским наблюдением охвачены более 10,5 тысячи граждан.