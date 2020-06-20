Жены Карпина и игроков «Ростова» поздравили «Сочи» неприличным жестом

На фотографии все четыре девушки демонстрируют неприличный жест. Песьякова подписала снимок «Поздравляем победителей» и отметила официальный аккаунт сочинского клуба.
Пост сначала был удален, а потом появился снова.
Напомним, что ФК «Ростов» 19 июня проиграл с разгромным счетом в матче 23-го тура РПЛ (10:1). Против опытных игроков «Сочи» вышли играть юные футболисты молодежки «Ростова». Каждый забитый гол сочинцы отмечали с нескрываемым восторгом, прыгая по полю.
При этом лучшим игроком матча был признан 17-летний Денис Попов, который сумел сделать 15 сейвов за матч, в том числе один пенальти.
ФК «Сочи» отказался переносить матч из-за заболевших коронавирусом шестерых игроков «Ростова».