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Жены Карпина и игроков «Ростова» поздравили «Сочи» неприличным жестом

20 июня 2020, 13:42
Фото: instagram.com/ksenia_peso/
Жена голкипера «Ростова» Сергея Песькова Ксения опубликовала снимок, на котором вместе с супругами главного тренера Валерия Карпина, Алексея Ионова и вратаря Егора Бабурина показала средний палец команде ФК «Сочи».

На фотографии все четыре девушки демонстрируют неприличный жест. Песьякова подписала снимок «Поздравляем победителей» и отметила официальный аккаунт сочинского клуба.

Пост сначала был удален, а потом появился снова.

Напомним, что ФК «Ростов» 19 июня проиграл с разгромным счетом в матче 23-го тура РПЛ (10:1). Против опытных игроков «Сочи» вышли играть юные футболисты молодежки «Ростова». Каждый забитый гол сочинцы отмечали с нескрываемым восторгом, прыгая по полю.

При этом лучшим игроком матча был признан 17-летний Денис Попов, который сумел сделать 15 сейвов за матч, в том числе один пенальти.

ФК «Сочи» отказался переносить матч из-за заболевших коронавирусом шестерых игроков «Ростова».

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