До 90 выросло число жертв коронавируса в Ростовской области

Новыми жертвами инфекции стали 63-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкопатологией, 87-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также заболеваниями легких и почек, 79-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек. Кроме того, врачи не смогли спасти 76-летнего мужчину с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническим заболеванием почек и 76-летнего мужчину с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и эндокринной системы.