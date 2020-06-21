До 90 выросло число жертв коронавируса в Ростовской области

Новыми жертвами инфекции стали 63-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкопатологией, 87-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также заболеваниями легких и почек, 79-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек. Кроме того, врачи не смогли спасти 76-летнего мужчину с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническим заболеванием почек и 76-летнего мужчину с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и эндокринной системы.
Таким образом количество умерших от коронавируса в области на 21 июня достигло 90 человек. По статистике от инфекции погибает каждый сотый заболевший. При этом врачи оценивают как тяжелое состояние еще 49 пациентов. Все они находятся под аппаратами искусственной вентиляции легких.
Всего в регионе было зарегистрировано 8534 случая инфицирования коронавирусом, из которых 48% уже выздоровели.