Суд по делу о роще СКА в Ростове пройдет 22 июня

Иск к Росимуществу в феврале 2020 года подала прокуратура Ростовской области, которая признала вырубку деревьев в роще СКА незаконной. Прокуратура провела проверку обращений жителей города и выявила нарушения торгов на право аренды участка рощи СКА. На этом участке индивидуальный предприниматель собирался вырубить деревья и построить парковку.
В декабре 2019 года глава администрации Ростова Алексей Логвиненко заявил, что город не допустит вырубки рощи СКА под строительство парковки. Градоначальник подчеркнул, что в случае начала работ по строительству арендатором участка ему грозит уголовное преследование.
Арендатору выдали предписание, запрещающее спил деревьев, кроме того, прокуратура добивается признания недействительным договора аренды.