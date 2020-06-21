Суд по делу о роще СКА в Ростове пройдет 22 июня

Иск к Росимуществу в феврале 2020 года подала прокуратура Ростовской области, которая признала вырубку деревьев в роще СКА незаконной. Прокуратура провела проверку обращений жителей города и выявила нарушения торгов на право аренды участка рощи СКА. На этом участке индивидуальный предприниматель собирался вырубить деревья и построить парковку.