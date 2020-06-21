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Суд по делу о роще СКА в Ростове пройдет 22 июня

21 июня 2020, 11:31
Фото: pixabay.com
В понедельник в Ростове-на-Дону пройдет заседание по делу о застройке рощи СКА, сообщается в электронной картотеке Арбитражном суде.

Иск к Росимуществу в феврале 2020 года подала прокуратура Ростовской области, которая признала вырубку деревьев в роще СКА незаконной. Прокуратура провела проверку обращений жителей города и выявила нарушения торгов на право аренды участка рощи СКА. На этом участке индивидуальный предприниматель собирался вырубить деревья и построить парковку.

В декабре 2019 года глава администрации Ростова Алексей Логвиненко заявил, что город не допустит вырубки рощи СКА под строительство парковки. Градоначальник подчеркнул, что в случае начала работ по строительству арендатором участка ему грозит уголовное преследование.

Арендатору выдали предписание, запрещающее спил деревьев, кроме того, прокуратура добивается признания недействительным договора аренды.

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