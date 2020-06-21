В Ростове назвали подробности смерти парня, убившего отца

Напомним, что в отношении жителя Ростова завели уголовное дело. Он 16 июня поссорился с родителями, после чего несколько раз ударил их ножом.
От полученных травм скончался 61-летний мужчина, его супругу госпитализировали. Сам подозреваемый убежал и был объявлен в розыск.
«Тело нападавшего нашли в воде недалеко от берега балки Калмыцкой в хуторе Ленинаван. По предварительным данным, он утонул», — сказано в сообщении.
Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти.