rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростове назвали подробности смерти парня, убившего отца

21 июня 2020, 17:13
Фото: https://pixabay.com
В Ростовской области обнаружили тело 24-летнего парня, которого подозревали в убийстве отца, сообщили в региональном УСКР.

Напомним, что в отношении жителя Ростова завели уголовное дело. Он 16 июня поссорился с родителями, после чего несколько раз ударил их ножом.

От полученных травм скончался 61-летний мужчина, его супругу госпитализировали. Сам подозреваемый убежал и был объявлен в розыск.

«Тело нападавшего нашли в воде недалеко от берега балки Калмыцкой в хуторе Ленинаван. По предварительным данным, он утонул», — сказано в сообщении.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти.

Материалы по теме
Понедельник в Ростове: закрытый храм, сохранение жестких мер и убийство рыбаковЖитель Волгодонска в третий раз получил срок за убийствоМертвым нашли ростовчанина, разыскиваемого за убийство отца и нападение на мать
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28