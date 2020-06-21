В Ростове разыскивают мужчину, расстрелявшего двух знакомых

Ночью в воскресенье в Первомайском районе Ростова-на-Дону местный житель выстрелил в своих знакомых из охотничьего ружья. Двое пострадавших доставлены в больницу. Как сообщают СМИ, их жизни ничего не угрожает.
Известно, что стрелявший и раненые находились в состоянии алкогольного опьянения. О конфликте в полицию сообщили очевидцы, однако до их прибытия подозреваемый успел скрыться.
«Личности всех участников конфликта установлены. Проводятся мероприятия, направленные на установление скрывшегося мужчины. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - рассказали в ведомстве.