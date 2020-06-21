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В Ростове разыскивают мужчину, расстрелявшего двух знакомых

21 июня 2020, 14:26
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону разыскивается мужчина, ранивший из охотничьего ружья двух человек, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГУ МВД по региону.

Ночью в воскресенье в Первомайском районе Ростова-на-Дону местный житель выстрелил в своих знакомых из охотничьего ружья. Двое пострадавших доставлены в больницу. Как сообщают СМИ, их жизни ничего не угрожает.

Известно, что стрелявший и раненые находились в состоянии алкогольного опьянения. О конфликте в полицию сообщили очевидцы, однако до их прибытия подозреваемый успел скрыться.

«Личности всех участников конфликта установлены. Проводятся мероприятия, направленные на установление скрывшегося мужчины. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - рассказали в ведомстве.

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#Новости#Происшествия
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