rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белка-гопник атакует жителей Ростова в Щепкинском лесу

22 июня 2020, 11:23
Фото: vk.com/etorostovnadonu
В Ростове-на-Дону в Щепкинском лесу наглая белка выпрашивает орехи у горожан, сообщили очевидцы в соцсети.

«Наглючая белка-гопник в Щепкинском лесу: «Орехи есть, а если найду?», — сказано в комментарии к фотографии, на которой белка взобралась по штанине прохожего и выпрашивает лакомство.

Такое поведение белки рассмешило пользователей Сети. «Белки пошли агрессивные. Вообще никуда не выйду из дома, даже не просите», — пошутил один из комментаторов. «Она надрессирована драть чулки теткам», — поддержал другой.

Ранее жительница Ростова рассказала о белке, которая каждое утро приходит к ней на балкон завтракать. Ростовчанка специально оставляет для зверька орехи и фрукты.

Материалы по теме
Ростовские ветврачи спасли белку после ДТПВорующая со склада продукты «белка-оптовик» рассмешила ростовчанРостовская белка-трезвенница покорила Сеть
#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28