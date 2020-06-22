Белка-гопник атакует жителей Ростова в Щепкинском лесу

«Наглючая белка-гопник в Щепкинском лесу: «Орехи есть, а если найду?», — сказано в комментарии к фотографии, на которой белка взобралась по штанине прохожего и выпрашивает лакомство.
Такое поведение белки рассмешило пользователей Сети. «Белки пошли агрессивные. Вообще никуда не выйду из дома, даже не просите», — пошутил один из комментаторов. «Она надрессирована драть чулки теткам», — поддержал другой.
Ранее жительница Ростова рассказала о белке, которая каждое утро приходит к ней на балкон завтракать. Ростовчанка специально оставляет для зверька орехи и фрукты.