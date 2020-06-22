Более 450 млн рублей потратят в Ростовской области на сосудистые центры

Работы пройдут в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В данный момент первичные отделения есть в Ростове, Азове, Таганроге, Волгодонске. К концу года они могут появиться в Каменске-Шахтинском и Сальске.
«В минувшем году для учреждения в Каменске-Шахтинском закупили оборудование за счет регионального бюджета. В этом году проводится дооснащение за счет федеральных денег», — заявила глава Минздрава региона Татьяна Быковская.
Она добавила, что создается первичное отделение в Сальске и проводится полное переоснащение в Ростове.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил у президента России Владимира Путина 400 миллионов рублей на оснащение новой инфекционной больницы в Ростове-на-Дону.