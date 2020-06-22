rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Более 450 млн рублей потратят в Ростовской области на сосудистые центры

22 июня 2020, 08:56
Фото: pixabay.com
В Ростовской области выделят 450 миллионов рублей на переоснащение первичных сосудистых центров, сообщили в правительстве региона.

Работы пройдут в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В данный момент первичные отделения есть в Ростове, Азове, Таганроге, Волгодонске. К концу года они могут появиться в Каменске-Шахтинском и Сальске.

«В минувшем году для учреждения в Каменске-Шахтинском закупили оборудование за счет регионального бюджета. В этом году проводится дооснащение за счет федеральных денег», — заявила глава Минздрава региона Татьяна Быковская.

Она добавила, что создается первичное отделение в Сальске и проводится полное переоснащение в Ростове.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил у президента России Владимира Путина 400 миллионов рублей на оснащение новой инфекционной больницы в Ростове-на-Дону.

Материалы по теме
Самый богатый депутат Ростовской области построит инфекционную больницуНовое кладбище построят в Таганроге рядом с Мариупольским шоссеШахту за 10 млрд рублей построят в Ростовской области
#Новости#Касается каждого#Экономика
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28