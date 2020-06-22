Экспресс-доставка из «Пятёрочки» стала доступна жителям Ростова

Он работает на базе 14 магазинов и полностью охватывает районы Темерник, Ростовское море, Военвед, Александровка, ЖК Суворовский, а также значительную часть (75%) Северного жилого массива. Кроме того, услуга доступна примерно половине жителей Сельмаша, Нахичевани и Западного жилого массива.
Чтобы воспользоваться такой услугой и заказать на дом все необходимое, нужно установить на свой смартфон приложение «Пятёрочка Доставка» (бесплатное, доступно в App Store или Google Play). При этом цены в приложении не будут отличаться от магазинных, и будут действовать все текущие акции и начисляться двойные баллы программы лояльности «Выручай-карта».
Сформировать заказ интуитивно просто и понятно: все продукты разбиты по категориям. Оплатить заказ можно прямо в приложении. Заказ доставляют в течение часа прямо до двери. Сама доставка стоит 99 рублей и она включена в общий чек.
При сборке заказа выбирают самые свежие продукты, а в связи с распространением коронавирусной инфекции соблюдаются все санитарные требования: курьерам и сотрудникам магазинов измеряют температуру тела, они обеспечены масками и перчатками, а в помещениях регулярно проводят дезинфекцию.
По словам директора макрорегиона «Юг» торговой сети «Пятёрочка» Дмитрия Лобова, интерес к экспресс-доставке высок не только в Москве, но и в регионах, особенно он вырос в период ограничений.
«В нашей работе мы придерживаемся самых высоких стандартов — отрабатываем заказы быстро и четко, все продукты собираем „как себе“. Уверен, что ростовчане также оценят преимущества услуги и получат больше времени для других важных дел, поручив заботы по покупке продуктов нам», — отметил Лобов.