Экспресс-доставка из «Пятёрочки» стала доступна жителям Ростова

Чтобы воспользоваться такой услугой и заказать на дом все необходимое, нужно установить на свой смартфон приложение «Пятёрочка Доставка» (бесплатное, доступно в App Store или Google Play). При этом цены в приложении не будут отличаться от магазинных, и будут действовать все текущие акции и начисляться двойные баллы программы лояльности «Выручай-карта».