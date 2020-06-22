Производство мяса упало в Ростовской области на 12,5%

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, производства мяса в регионе сократилось на 12,5%. Производство молока составило 383,1 тысячи тонн, что всего на 0,2% больше, чем за январь–май 2019 года. Производство яиц выросло на 1,9% и составило 749,1 миллиона штук.