rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Производство мяса упало в Ростовской области на 12,5%

22 июня 2020, 11:29
Фото: pixabay.com
В Ростовской области за пять месяцев 2020 года было произведено 95 тысяч тонн скота и птицы на убой, говорится в сообщении Территориального органа государственной статистики.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, производства мяса в регионе сократилось на 12,5%. Производство молока составило 383,1 тысячи тонн, что всего на 0,2% больше, чем за январь–май 2019 года. Производство яиц выросло на 1,9% и составило 749,1 миллиона штук.

При этом на начало июня поголовье крупного рогатого скота в регионе превысило 640,8 тысячи животных, что на 2,3% больше, чем годом ранее. Поголовье коров при этом выросло на 2%.

А вот численность свиней, овец и коз в хозяйствах региона продолжает падать. В настоящее время поголовье свиней составило 348,5 тысячи животных, что на 4% меньше прошлогоднего показателя. Поголовье коз и овец упало на 6,1% до 1,09 миллиона особей.

Материалы по теме
Мясо, молоко и хлеб подешевели в Ростове за последнюю неделюРостовчане пожаловались на кота, поедающего мясо с прилавка в магазине
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28