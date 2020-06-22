Производство мяса упало в Ростовской области на 12,5%

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, производства мяса в регионе сократилось на 12,5%. Производство молока составило 383,1 тысячи тонн, что всего на 0,2% больше, чем за январь–май 2019 года. Производство яиц выросло на 1,9% и составило 749,1 миллиона штук.
При этом на начало июня поголовье крупного рогатого скота в регионе превысило 640,8 тысячи животных, что на 2,3% больше, чем годом ранее. Поголовье коров при этом выросло на 2%.
А вот численность свиней, овец и коз в хозяйствах региона продолжает падать. В настоящее время поголовье свиней составило 348,5 тысячи животных, что на 4% меньше прошлогоднего показателя. Поголовье коз и овец упало на 6,1% до 1,09 миллиона особей.