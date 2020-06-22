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Ростовская область попала в топ-10 самых пессимистичных регионов России

22 июня 2020, 10:20
Фото: https://pixabay.com
Ростовская область попала на восьмое место среди регионов России по уровню пессимизма местных жителей, проинформировал Центр политической конъюнктуры.

Эксперты выяснили настроение жителей России после пандемии. Сейчас людей волнуют не риск заразиться, а опасения о финансовой нестабильности и будущем экономики.

Чтобы составить рейтинг, был проведен мониторинг сообщений в соцсетях. Пользователи обсуждали отсутствие работы, рост стоимости товаров, долги, кредиты и снижение зарплаты.

В результате аналитики методом суммирования «пессимистичных» сообщений и составили рейтинг. Первые два места заняли Москва и Санкт-Петербург, но это связано с большим количеством пользователей в Интернете.

Третье место заняла Кубань, на восьмой позиции оказалась Ростовская область. Лучше всего дела обстоят у жителей Чукотки.

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