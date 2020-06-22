Ростовская область попала в топ-10 самых пессимистичных регионов России

Эксперты выяснили настроение жителей России после пандемии. Сейчас людей волнуют не риск заразиться, а опасения о финансовой нестабильности и будущем экономики.
Чтобы составить рейтинг, был проведен мониторинг сообщений в соцсетях. Пользователи обсуждали отсутствие работы, рост стоимости товаров, долги, кредиты и снижение зарплаты.
В результате аналитики методом суммирования «пессимистичных» сообщений и составили рейтинг. Первые два места заняли Москва и Санкт-Петербург, но это связано с большим количеством пользователей в Интернете.
Третье место заняла Кубань, на восьмой позиции оказалась Ростовская область. Лучше всего дела обстоят у жителей Чукотки.