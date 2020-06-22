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Ростовский физик изобрел санитайзеры с запахом «утраченной из-за коронавируса жизни»

22 июня 2020, 08:20
Фото: pixabay
Физик из Ростова-на-Дону Николай Новоселов придумал необычные санитайзеры, пишет Forbes.

С началом пандемии он стал выпускать антисептики с ароматами «жизни до самоизоляции» и разбогател на этом. Санитайзеры с запахами «утраченной из-за коронавируса жизни», которые стали вирусными.

Антисептик он изготавливал в лаборатории, которую раньше использовал для подготовки к «научным шоу», которыми занимался до кризиса.

«Ставка „на параноиков, которые обрабатывают все, что видят, и хотят, чтобы антисептик просто пах спиртом, а значит, надежностью“, сработала», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Новоселов не планируется бросать проведение научных шоу.

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#Новости#Технологии
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