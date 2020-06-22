Страховой Дом ВСК продолжает цифровизацию сервисов

Отмечается, что сегодня, когда мир находится в состоянии кризиса, вызванного новым коронавирусом, многие отрасли бизнеса понесли серьезные убытки. В качестве примера можно привести ретейлеров, автопроизводителей, туристические компании. Из-за этого наблюдается спад и в страховой сфере по данным направлениям. Однако специалисты отмечают, что спрос на страхование по-прежнему велик, просто он сместился в онлайн.