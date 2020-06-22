Страховой Дом ВСК продолжает цифровизацию сервисов

Цифровизация продуктов Страхового Дома ВСК началась еще 4 года назад. В настоящее время оцифровываются сервисы и программы для таможни и грузоперевозчиков. Одновременно с этим в интернет выводятся страховые продукты, предназначенные для юридических лиц.
Отмечается, что сегодня, когда мир находится в состоянии кризиса, вызванного новым коронавирусом, многие отрасли бизнеса понесли серьезные убытки. В качестве примера можно привести ретейлеров, автопроизводителей, туристические компании. Из-за этого наблюдается спад и в страховой сфере по данным направлениям. Однако специалисты отмечают, что спрос на страхование по-прежнему велик, просто он сместился в онлайн.
По словам заместителя генерального директора Страхового Дома ВСК Ольги Сорокиной, компания собирается и в дальнейшем развивать клиентские сервисы. Это делается прежде всего для удобства клиентов, а также для того, чтобы польза страхования была более очевидна.
Дистанционный сервис Страхового Дома ВСК доступен всем клиентам компании для любой программы страхования каско. При помощи мобильного приложения заявку о наступлении страхового события можно подать как в России, так и в странах СНГ и Европы.
Только в апреле 2020 года 92% пользователей из тех, кто оформил каско в режиме онлайн, использовали сервис распознавания. Примерно 90% клиентов, купивших полис каско, провели самостоятельный осмотр своих автомобилей.
Эксперты Страхового Дома ВСК отмечают, что цифровизация и широкое использование новых технологий улучшают контакт с клиентами компании, пишет newsnn.ru.
«Как для нас, так и для наших партнеров не только на страховом рынке, но и на финансовом в целом важно совместно развивать отрасль. А для развития необходимо совершенствовать клиентский опыт», – подчеркнула Сорокина.