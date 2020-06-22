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Свыше 220 тысяч тестов на коронавирус выполнили лаборатории в Ростовской области

22 июня 2020, 08:53
Фото: pixabay.com
В Ростовской области за время пандемии лаборатории выполнили более 220 тысяч анализов на выявление коронавируса, говорится в сообщении регионального правительства.

За минувшие сутки в регионе было проведено 3833 теста на коронавирус, а охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч человек составил 105 анализов.

При этом под наблюдением медиков в настоящее время находится 10895 жителей Ростовской области, по месту жительства помещены под самоизоляцию 10868 человек. За все время медицинским наблюдением было охвачено около 53900 человек.

Напомним, что на 22 июня в Ростовской области было зарегистрировано 8675 случаев заболевания коронавирусом. Доля выздоровевших пациентов составила более 48%. Умерли 90 человек.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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