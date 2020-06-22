Свыше 220 тысяч тестов на коронавирус выполнили лаборатории в Ростовской области

За минувшие сутки в регионе было проведено 3833 теста на коронавирус, а охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч человек составил 105 анализов.
При этом под наблюдением медиков в настоящее время находится 10895 жителей Ростовской области, по месту жительства помещены под самоизоляцию 10868 человек. За все время медицинским наблюдением было охвачено около 53900 человек.
Напомним, что на 22 июня в Ростовской области было зарегистрировано 8675 случаев заболевания коронавирусом. Доля выздоровевших пациентов составила более 48%. Умерли 90 человек.