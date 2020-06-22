Свыше 25 тысяч протоколов о нарушении самоизоляции составили в Ростовской области

Протоколы составлялись по двум статьям административного кодекса. Так, от 15 до 40 тысяч рублей грозит штраф лицам с COVID-19 и с подозрением на инфекцию за нарушение санитарно-противоэпидемического режима. От одной до 30 тысяч рублей придется заплатить штраф для всех жителей региона за невыполнение требований, установленных властями в связи с угрозой возникновения ЧС.