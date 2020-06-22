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Posted 22 июня 2020, 10:22

Published 22 июня 2020, 10:22

Modified 1 октября, 13:39

Updated 1 октября, 13:39

Свыше 25 тысяч протоколов о нарушении самоизоляции составили в Ростовской области

22 июня 2020, 10:22
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области за минувшие сутки правоохранительные органы составили 125 протоколов о нарушении режима самоизоляции и масочного режима, сообщили в региональном пресс-центре по информированию жителей региона о ситуации по коронавирусу.

За время действия ограничительных мер представители правоохранительных органов Ростовской области составили 25301 протокол об административных правонарушениях.

Протоколы составлялись по двум статьям административного кодекса. Так, от 15 до 40 тысяч рублей грозит штраф лицам с COVID-19 и с подозрением на инфекцию за нарушение санитарно-противоэпидемического режима. От одной до 30 тысяч рублей придется заплатить штраф для всех жителей региона за невыполнение требований, установленных властями в связи с угрозой возникновения ЧС.

Ранее в оперштабе региона по коронавирусу уточнили, что большинство штрафов было выписано за несоблюдение масочного режима в общественных местах.

#Общество#Коронавирус#Новости
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