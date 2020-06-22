В 2020 году в Ростове отремонтируют лифты в домах, в которых живут ветераны

«С 2011 году вступил в силу Технический регламент Таможенного союза „Безопасность лифтов“ ТР-ТС-011-2011, согласно которому лифты, отработавшие больше 25 лет, находятся под угрозой отключения и подлежат замене», — сказано в сообщении мэрии.