rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В 2020 году в Ростове отремонтируют лифты в домах, в которых живут ветераны

22 июня 2020, 14:11
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону отремонтируют 14 единиц лифтового оборудования в 7 многоквартирных домах, сообщили в городской администрации.

Замена лифтов запланирована в домах, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны, все работы планируют закончить до 15 декабря текущего года.

Кроме того? 11 лифтов в семи многоквартирных домах заменят по причине их неудовлетворительного технического состояния.

«С 2011 году вступил в силу Технический регламент Таможенного союза „Безопасность лифтов“ ТР-ТС-011-2011, согласно которому лифты, отработавшие больше 25 лет, находятся под угрозой отключения и подлежат замене», — сказано в сообщении мэрии.

Также в 2020 году в Ростове-на-Дону проведут капитальный ремонт в 695 домах.

Материалы по теме
Мужчина пострадал при падении лифта в РостовеЧетыре лифта снова запустят на Ворошиловском мосту в РостовеУправляющая компания в Ростове заплатит крупный штраф за рекламу в лифтах
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00