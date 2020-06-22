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В понедельник в Ростове решат судьбу рощи у стадиона СКА

22 июня 2020, 05:05
Фото: pixabay.com
Арбитражный суд Ростовской области в понедельник, 22 июня, рассмотрит иск, связанный со спилом деревьев в роще СКА в Ростове-на-Дону, следует из сообщения на сайте “Электронное правосудие”.

В начале 2020 года Прокуратура Ростовской области признала незаконной вырубку деревьев в роще рядом со стадионом СКА в Ростове-на-Дону и обратилась в суд с соответствующим иском.

Надзорное ведомство выявило ряд нарушений, допущенных на торгах на право аренды земельного участка в роще. На нем индивидуальный предприниматель намерен был построить парковку. Однако прокуратура вырубку деревьев признала незаконной.

Позже появилась информация о том, что вместо парковки на данном участке может появиться многоквартирный дом.

Через суд прокуратура добивается признания аннулирования договора аренды. Судебное заседание назначено на 22 июня.

Жители Ростова-на-Дону выступили против спила деревьев и строительства и парковки, и многоквартирного дома на этом месте.

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