В понедельник в Ростове решат судьбу рощи у стадиона СКА

В начале 2020 года Прокуратура Ростовской области признала незаконной вырубку деревьев в роще рядом со стадионом СКА в Ростове-на-Дону и обратилась в суд с соответствующим иском.
Надзорное ведомство выявило ряд нарушений, допущенных на торгах на право аренды земельного участка в роще. На нем индивидуальный предприниматель намерен был построить парковку. Однако прокуратура вырубку деревьев признала незаконной.
Позже появилась информация о том, что вместо парковки на данном участке может появиться многоквартирный дом.
Через суд прокуратура добивается признания аннулирования договора аренды. Судебное заседание назначено на 22 июня.
Жители Ростова-на-Дону выступили против спила деревьев и строительства и парковки, и многоквартирного дома на этом месте.