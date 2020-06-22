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В Ростове не будут строить отель на месте кинотеатра «Россия»

22 июня 2020, 11:36
Фото: pixabay.com
Власти Ростова-на-Дону оспорили замену назначения земельного участка под кинотеатром «Россия», сообщается в электронной картотеке Арбитражного суда.

Жалобу подавал Департамент имущественно-земельных отношений Ростова, решение принял 15-й Арбитражный апелляционный суд.

Суть претензии состояла в том, что смена назначения земли незаконна, а значит, участку необходимо вернуть изначальное предназначение. Смену назначения участка по Пушкинской, 52 провели по требованию «Киноконцертного комплекса «Русь», планировавшего реставрацию объекта. Если до смены земля предназначалась для размещения кинотеатров, выставочных залов и театров, то после изменилось на гостиницы.

Ранее в Арбитражный суд Ростовской области поступило заявление с требованием признать банкротом «Киноконцертный комплекс «Русь».

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