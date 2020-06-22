В Ростове не будут строить отель на месте кинотеатра «Россия»

Суть претензии состояла в том, что смена назначения земли незаконна, а значит, участку необходимо вернуть изначальное предназначение. Смену назначения участка по Пушкинской, 52 провели по требованию «Киноконцертного комплекса «Русь», планировавшего реставрацию объекта. Если до смены земля предназначалась для размещения кинотеатров, выставочных залов и театров, то после изменилось на гостиницы.