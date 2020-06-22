Водитель такси в Ростове избил и ограбил пожилого пассажира

Posted 22 июня 2020, 11:21
Published 22 июня 2020, 11:21
Modified 1 октября, 13:53
Updated 1 октября, 13:53
Водитель такси довез по адресу пожилого мужчину и заметил у него крупные купюры, когда тот расплачивался. После этого 24-летний фигурант догнал клиента и избил его подъезде.
«Нападавший достал из кармана потерпевшего несколько тысяч рублей и скрылся. Избитый мужчина обратился в полицию», — сказано в сообщении.
Отмечается, что таксиста задержали и изъяли у него часть похищенных денег. По факту грабежа завели уголовное дело, сейчас подозреваемый находится под стражей.
Максимальное наказание составляет семь лет колонии.