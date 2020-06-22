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Posted 22 июня 2020, 11:21

Published 22 июня 2020, 11:21

Modified 1 октября, 13:53

Updated 1 октября, 13:53

Водитель такси в Ростове избил и ограбил пожилого пассажира

22 июня 2020, 11:21
В Ростове-на-Дону водитель такси избил клиента и отобрал у него деньги, сообщили в региональном управлении МВД.

Водитель такси довез по адресу пожилого мужчину и заметил у него крупные купюры, когда тот расплачивался. После этого 24-летний фигурант догнал клиента и избил его подъезде.

«Нападавший достал из кармана потерпевшего несколько тысяч рублей и скрылся. Избитый мужчина обратился в полицию», — сказано в сообщении.

Отмечается, что таксиста задержали и изъяли у него часть похищенных денег. По факту грабежа завели уголовное дело, сейчас подозреваемый находится под стражей.

Максимальное наказание составляет семь лет колонии.

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