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Залоговое имущество «ТагАЗ» стоимостью 173 млн руб снова выставили на аукцион

22 июня 2020, 11:19
Фото: tagaz.ru
В Ростовской области на торги снова выставили имущество «Таганрогского автомобильного завода», которое находится в залоге у других организаций, говорится в документах на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротах.

На аукцион имущество автозавода было выставлено одним лотом стоимостью 172,9 миллиона рублей. В него вошли земельные участки, цеха «ТагАЗа» и другие помещения.

Напомним, «Таганрогский автомобильный завод» заработал в 1998 году. На фоне экономического кризиса в 2009 году предприятие столкнулось с финансовыми трудностями и в 2012 году было признано банкротом. Размер долга перед кредиторами превышал 31 миллиард рублей.

В мае на торги тремя лотами было выставлено имущество предприятия, также находящееся в залоге у ООО «ЮАГ». Общая начальная стоимость составила 146,9 миллиона рублей.

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