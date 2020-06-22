Залоговое имущество «ТагАЗ» стоимостью 173 млн руб снова выставили на аукцион

На аукцион имущество автозавода было выставлено одним лотом стоимостью 172,9 миллиона рублей. В него вошли земельные участки, цеха «ТагАЗа» и другие помещения.
Напомним, «Таганрогский автомобильный завод» заработал в 1998 году. На фоне экономического кризиса в 2009 году предприятие столкнулось с финансовыми трудностями и в 2012 году было признано банкротом. Размер долга перед кредиторами превышал 31 миллиард рублей.
В мае на торги тремя лотами было выставлено имущество предприятия, также находящееся в залоге у ООО «ЮАГ». Общая начальная стоимость составила 146,9 миллиона рублей.