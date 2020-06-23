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Posted 23 июня 2020, 13:28

Published 23 июня 2020, 13:28

Modified 1 октября, 15:36

Updated 1 октября, 15:36

Голубев: Ростовская область готовится к снятию ряда ограничений по коронавирусу

23 июня 2020, 13:28
Сюжет
Коронавирус
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе заседания регионального штаба по коронавирусу заявил, что регион готовится к снятию ряда ограничений.

По словам губернатора, власти региона непрерывно мониторят ситуацию и фактически готовятся к тому, чтобы выйти на новый этап снятия ограничений.

При этом Голубев призвал неукоснительно следовать требованиям санитарных норм и правил, соблюдать масочный режим в общественных местах.

Напомним, что с 22 июня в Ростовской области возобновили работу непродовольственные магазины площадью до 800 квадратных метров, открылись ярмарки, библиотеки и центры психолого-педагогической помощи. Власти частично разрешили работу спортивных залов и фитнес-клубов, однако закрытыми остаются бассейны. Свои двери для постояльцев открыли гостиницы и отели.

На 23 июля в Ростовской области было зарегистрировано 8815 случаев заражения коронавирусом. При этом почти половина заболевших в регионе уже выздоровела. Всего в Ростовской области насчитывается 4343 активных больных коронавирусом, из которых 717 были госпитализированы, 34 находятся в тяжелом состоянии под ИВЛ. Умерли 94 человека.

#Общество#Коронавирус#Новости
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