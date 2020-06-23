Голубев: Ростовская область готовится к снятию ряда ограничений по коронавирусу

На 23 июля в Ростовской области было зарегистрировано 8815 случаев заражения коронавирусом. При этом почти половина заболевших в регионе уже выздоровела. Всего в Ростовской области насчитывается 4343 активных больных коронавирусом, из которых 717 были госпитализированы, 34 находятся в тяжелом состоянии под ИВЛ. Умерли 94 человека.