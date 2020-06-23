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Posted 23 июня 2020, 09:56

Published 23 июня 2020, 09:56

Modified 1 октября, 14:38

Updated 1 октября, 14:38

Жара в Ростовской области может привести к сходу поездов

23 июня 2020, 09:56
О высоком риске схода железнодорожных составов в Ростовской области и еще пяти российских регионах предупредили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Как пишет РИА «Новости», температур выше +30 С и засуха в последней декаде июня сохранялась на территории Ростовской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Волгоградской и Астраханской областей.

Такие погодные условия могут привести к тепловой деформации железнодорожного полотна и сходу поездов.

Ранее жителям Ростовской области пообещали неделю жары и дождей, такая погода продержится до 28 июня.

#Общество#Новости
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