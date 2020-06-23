Жара в Ростовской области может привести к сходу поездов

Posted 23 июня 2020, 09:56
Published 23 июня 2020, 09:56
Modified 1 октября, 14:38
Updated 1 октября, 14:38
Как пишет РИА «Новости», температур выше +30 С и засуха в последней декаде июня сохранялась на территории Ростовской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Волгоградской и Астраханской областей.
Такие погодные условия могут привести к тепловой деформации железнодорожного полотна и сходу поездов.
Ранее жителям Ростовской области пообещали неделю жары и дождей, такая погода продержится до 28 июня.