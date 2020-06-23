Жара в Ростовской области может привести к сходу поездов

О высоком риске схода железнодорожных составов в Ростовской области и еще пяти российских регионах предупредили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Как пишет РИА «Новости», температур выше +30 С и засуха в последней декаде июня сохранялась на территории Ростовской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Волгоградской и Астраханской областей. Такие погодные условия могут привести к тепловой деформации железнодорожного полотна и сходу поездов. Ранее жителям Ростовской области пообещали неделю жары и дождей, такая погода продержится до 28 июня.