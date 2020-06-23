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Posted 23 июня 2020, 07:58

Published 23 июня 2020, 07:58

Modified 1 октября, 15:38

Updated 1 октября, 15:38

Жители Ростовской области могут бесплатно сдать тесты на антитела к коронавирусу

23 июня 2020, 07:58
В пяти городах Ростовской области появилась возможность бесплатно пройти тестирование на антитела к коронавирусу, сообщили в правительстве региона.

В данный момент в регионе проводится оценка популяционного иммунитета на инфекцию. Тестирование можно пройти в Ростове, Шахтах, Волгодонске, Каменске-Шахтинском и Таганроге с 25 июня по 1 июля.

Участниками тестирования станут здоровые дети и взрослые. Болел ли человек коронавирусом, значения не имеет.

«Записаться на прием можно только через Интернет. Если заявитель подходит, то на электронную почту он получит регистрационный номер ID и приглашение сдать кровь на анализ», — сказано в сообщении.

По всем вопросам можно обратиться по телефону 89897128942. Аналогичные тестирования проводятся в 22 регионах.

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