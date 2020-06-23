Жители Ростовской области могут бесплатно сдать тесты на антитела к коронавирусу

Posted 23 июня 2020, 07:58
Published 23 июня 2020, 07:58
Modified 1 октября, 15:38
Updated 1 октября, 15:38
В данный момент в регионе проводится оценка популяционного иммунитета на инфекцию. Тестирование можно пройти в Ростове, Шахтах, Волгодонске, Каменске-Шахтинском и Таганроге с 25 июня по 1 июля.
Участниками тестирования станут здоровые дети и взрослые. Болел ли человек коронавирусом, значения не имеет.
«Записаться на прием можно только через Интернет. Если заявитель подходит, то на электронную почту он получит регистрационный номер ID и приглашение сдать кровь на анализ», — сказано в сообщении.
По всем вопросам можно обратиться по телефону 89897128942. Аналогичные тестирования проводятся в 22 регионах.