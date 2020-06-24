В ФК «Арсенал» выявили коронавирус перед игрой с «Ростовом»

Posted 24 июня 2020, 07:22
Published 24 июня 2020, 07:22
Modified 1 октября, 14:26
Updated 1 октября, 14:26
По словам Балашова, положительный результат дал экспресс-тест, а результаты полноценного анализа на коронавирус должны прийти в среду, 24 июня.
Гендиректор «Арсенала» уточнил, что на матче с московским «Спартаком» 20 июня он находился в маске и в перчатках, соблюдал все меры предосторожности. Балашов чувствует себя хорошо, у него нет температуры и других симптомов коронавирусной инфекции. Команду также протестируют на COVID-19.
Напомним, что у шестерых игроков ФК «Ростов» выявили коронавирус. Из-за этого весь основной состав клуба оказался на карантине и не смог отправиться на игру с «Сочи» 19 июня. Поскольку соперник принципиально отказался переносить игру, за «Ростов» сыграли юниоры. Матч завершился с разгромным счетом 10:1 в пользу сочинцев.