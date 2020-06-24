rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 июня 2020, 07:22

Published 24 июня 2020, 07:22

Modified 1 октября, 14:26

Updated 1 октября, 14:26

В ФК «Арсенал» выявили коронавирус перед игрой с «Ростовом»

24 июня 2020, 07:22
У гендиректора футбольного клуба «Арсенал», который должен играть с «Ростовом» 27 июня, Дмитрия Балашова выявили коронавирус, говорится в сообщении на странице команды в соцсети.

По словам Балашова, положительный результат дал экспресс-тест, а результаты полноценного анализа на коронавирус должны прийти в среду, 24 июня.

Гендиректор «Арсенала» уточнил, что на матче с московским «Спартаком» 20 июня он находился в маске и в перчатках, соблюдал все меры предосторожности. Балашов чувствует себя хорошо, у него нет температуры и других симптомов коронавирусной инфекции. Команду также протестируют на COVID-19.

Напомним, что у шестерых игроков ФК «Ростов» выявили коронавирус. Из-за этого весь основной состав клуба оказался на карантине и не смог отправиться на игру с «Сочи» 19 июня. Поскольку соперник принципиально отказался переносить игру, за «Ростов» сыграли юниоры. Матч завершился с разгромным счетом 10:1 в пользу сочинцев.

#Спорт#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика