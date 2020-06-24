В ФК «Арсенал» выявили коронавирус перед игрой с «Ростовом»

Гендиректор «Арсенала» уточнил, что на матче с московским «Спартаком» 20 июня он находился в маске и в перчатках, соблюдал все меры предосторожности. Балашов чувствует себя хорошо, у него нет температуры и других симптомов коронавирусной инфекции. Команду также протестируют на COVID-19.